وزير الإعلام : أمريكا رأس العدوان على اليمن وبيدها قرار وقف الحرب من عدمه

دخلت حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن اليوم السبت 26 آذار/مارس 2022 عامها الثامن، في ظل عدم وجود مؤشرات لإيقافها أو حلول سياسية تنهي معاناة وآلام الشعب اليمني المتفاقمة منذ سبع سنوات.

وتعمل السعودية وتحالفها على خنق الشعب اليمني من خلال الاستمرار في شن الغارات الجوية على المدنيين والأحياء المدنية، بالتوازي مع إحكام الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

وفي هذا الاطار، أكد وزير الإعلام اليمني، الناطق باسم حكومة الإنقاذ ضيف الله الشامي، أن "استمرار العدوان على اليمن دليل على أن القرار ليس بيد السعودية، وإنما بيد المشغل لهذه الحرب وهو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والذين هم أصحاب القرار في ذلك، وما البقية إلا أدوات".

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، قال الشامي إن "أمريكا هي رأس العدوان على اليمن، ومتى ما نالتها الآلام وتغيرت مصالحها فسوف تسعى إلى إيقاف هذه العدوان"، موضحاً أن "صنعاء استفادت من العدوان اذ طورت جميع قدراتها وعززت من حضورها الدولي في الميدان العسكري وميدان الصمود، اضافة الى التكاتف الكبير بين أبناء الشعب اليمني، وتنامي الوعي لديهم بضرورة مواجهة العدوان، وأصبح الشعب يعرف عدوه من صديقه، لأن من لا يقف معك في محنتك فلن يقف معك في ظروف أخرى".

يذكر أن التحالف السعودي افتتح العام الثامن بارتكاب جريمة في العاصمة صنعاء جراء استهداف مبنى التأمينات، حيث استشهد ثمانية مدنيين وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة.