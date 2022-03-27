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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-03-2022

رمز الخبر: ۶۴۹۸۳
تأريخ النشر: 26 March 2022

أولاً: أحداث

○ يهودا جليك: زار 574 يهوديًا الأقصى هذا الأسبوع، وهي قفزة بنسبة 41٪ مقارنة بنفس الأيام من العام الماضي.

○ الشاباك: تم اعتقال اثنين من الجليل تم تجنيدهما للعمل لصالح حزب الله وتحت إشراف المخابرات الإيرانية.

○ المتحدث باسم الجيش: إصابة نائب رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي بفيروس كورونا

○ يديعوت: إصابة عنصرين من الشرطة بجروح جراء تعرضهما للطعن في الرقبة عند باب العمود في القدس.

○ منظمة زاكا: مقتل 4 مستوطنين أحدهم حاخام وإصابة اثنان بجراح في عملية دهس وطعن في بئر السبع.

○ معاريف: 1754 اصابة مؤكدة بكورنا في صفوف الجيش، اضافة إلى 809 شخص معزولون منزلياً بسب الاشتباه بإصابتهم.

○ إسرائيل اليوم: اختراق موقع وزارة الجيش وإصدار آلاف تصاريح العمل من قبل سماسرة بشكل غير رسمي.

ثانيًا: مواقف وآراء

○ القناة11: خوف في الجيش والشرطة من تصعيد في الضفة والقدس بعد الموافقة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان.

○ القناة 7: نتائج مقلقة: 22% فقط من اليهود يثقون بالشرطة، و33% يثقون بالمحاكم، و43% يثقون بالمحكمة العليا.

○ قناة كان: الشرطة ومجلس الأمن القومي تقرر السماح للمستوطنين بزيارة المسجد الأقصى كالمعتاد خلال شهر رمضان.

○ أمير بوخبوط: لدى المؤسسة الأمنية قلق كبير من مواقع تصنيع الطائرات المُسيّرة الإيرانية المنتشرة في أنحاء إيران والتي تتبع بشكل مباشر للحرس الثوري، وهي تمتلك طائرات مسيرة تقطع مسافة 2000 كيلو متر.

○ القناة 7: حوالي 66 ألف كاميرا منزلية وكاميرا أمنية في إسرائيل معرضة حاليًا لخطر الاختراق والتحكم بها عن بعد.

○ يديعوت: جهاز تدريب سري إسرائيلي من خريجي وحدات النخبة يدرب أوكرانيين على قتال الجيش الروسي.

○ وزير الخارجية: إذا رفعت واشنطن الحرس الثوري من قائمة الإرهاب فسنواصل محاربته.

○ موقع واللاه: سينام رئيس الوزراء الليلة في شرم الشيخ، وهي المرة الأولى التي ينام فيها رئيس وزراء إسرائيلي على أرض مصرية منذ أكثر من 20 عامًا.

○ معاريف: وزير الخارجية يائير لبيد: "نلتزم الحياد في أوكرانيا حتى لا تتأثر عملياتنا في سوريا".

○ هآرتس: الشاباك كشف للمرة الأولى عن وثائق بشأن التعذيب الذي مارسته "إسرائيل" في معتقل الخيام في لبنان.

ثالثًا: إجراءات

○ إسرائيل اليوم: إسرائيل تقرر المشاركة في المناورات البحرية السنوية "نوبل دينا" مع أعضاء الناتو.

○ قناة كان: رئيس الوزراء بينيت في زيارة خاصة الى مصر ويلتقي هناك بالرئيس السيسي.

○ وزارة الجيش: تجري سلطة المعابر بوزارة الجيش تمرينا أمنيًا على معبر إيال قرب قلقيلية.

○ قناة كان: بيني غانتس سيزور الهند برفقة وفد أمني بمناسبة مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الأمنية بين البلدين.

○ المتحدث باسم الجيش: ستقام تدريبات فحص الجهوزية للطوارئ لقيادة الجبهة الداخلية في "كريات طبعون.

○ قناة كان: إسرائيل والمغرب وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

○ الجيش: ثلاث طائرات مقاتلة جديدة من طراز F-35 تنضم إلى أسراب سلاح الجو ليصبح عدد هذا النوع 33 طائرة.

○ موقع واللاه: استقالة المتحدث باسم وزير الأمن بعد تغريدة نشرها من حساب الوزير ألمح فيها بأسلوب ساخر لتصريح الوزير المحرج في جنازة أحد قتلى عملية بئر السبع والتي قال أنه سيقبض على منفذ العملية ويحاكمه، رغم وفاته.

○ جيروزاليم: إطلاق أول صندوق استثمار رأسمالي بين الكيان والإمارات بقيمة 100 مليون دولار كخطوة أولى.

○ معاريف: الحكومة ستصادق في جلستها على إقامة 10 مستوطنات جديدة في منطقة النقب والمدينة الحريدية كاسيف.

○ قناة كان: اللجنة الوزارية لشؤون التزوّد بالأسلحة والمعدات القتالية صادقت على شراء صواريخ اعتراضية ورادارات لخطة أمنية إقليمية مخصصة لمواجهة تهديدات حزب الله وإيران في منطقة الحدود الشمالية.

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

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