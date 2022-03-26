المكتب السياسي لأنصار الله: مزيد من الضربات في العمق السعودي والإماراتي قادمة

أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبو طالب أن التحالف السعودي مصر على استمرار الحصار الجائر، وأن لديه توجه لخنق الشعب اليمني، عبر مشاورات الرياض، مشيراً إلى أنهم يريدون التصعيد على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، لكن كل هذه الترتيبات بنظره ستفشل، لأن الخلافات الحاصلة بين المسلحين كبيرة.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة للحرب على اليمن، قال أبو طالب "إن مشاورات الرياض تهدف إلى توحيدهم وتوجيه العداء إلى صنعاء وموجة جديدة من التصعيد على كافة المستويات"، مؤكداً أن "الشعب اليمني لديه ترتيبات على المستوى السياسي من خلال اجتماع المكونات السياسية في الداخل، من خلال مواقفها المشرفة ضد العدوان، وهذه المكونات التي لها ارتباط بالشعب اليمني بعكس تلك التي تجتمع في الرياض".

وأوضح أبو طالب أن "صنعاء لديها ترتيبات واجراءات كثيرة نحو الاكتفاء الذاتي وتحسين الوضع الاقتصادي، وتطوير القدرات العسكرية، وأن العام القادم ستكون هناك المزيد من الضربات في العمق السعودي والإماراتي، واستهداف للمنشآت الحيوية والحساسة في هذين البلدين المعتدين، وأن التصعيد سيقابله تصعيد مماثل".

وفي الختام، نوّه إلى أن الشعب اليمني استطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق المزيد على كافة المستويات، وأن هناك كثير من الإنجازات العسكرية والاقتصادية والإبداعات، وعلى مستوى البنية العسكرية والتقدمات الميدانية في عدد من الجبهات، وأن هناك سيطرة على الكثير من المناطق مقابل تراجع العدو".