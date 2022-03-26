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قادة الاتحاد الأوروبي يسعون إلى خفض أسعار الطاقة عبر الطلب المشترك

إتفق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على قيامهم بعمليات الشراء الطوعي المشترك للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، وذلك في محاولة من جانبهم لخفض أسعار تلك المواد للمستهلكين في بلدانهم.
رمز الخبر: ۶۴۹۷۷
تأريخ النشر: 26 March 2022

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، في ختام قمة استمرت يومين في بروكسل، "إذا نظرنا إلى سوق الغاز وسوق غاز خطوط الأنابيب ، فإن 75٪ من سوق غاز خطوط الأنابيب العالمية هي السوق الأوروبية. وعليه فإننا نمثل قوة شرائية هائلة".

وأضافت فون دير لاين، "ولهذا أشجع استخدامنا الآن لقوتنا التفاوضية الجماعية - بدلا من المزايدة على بعضنا البعض ومن ثم ارتفاع الأسعار، سنجمع طلباتنا".

يشار إلى أن أسعار الطاقة كانت مرتفعة بالفعل في جميع أنحاء القارة الأوروبية في بداية العام. وتفاقم الوضع بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت لاحقا عليها جراء ذلك.

المصدر:يونيوز

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