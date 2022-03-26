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مع انطلاق سباق الفورمولا -1 في جدة.. القوات اليمنية تضرب منشآت حساسة في جدة والرياض

أصيبت منشأة تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة أصيبت في هجوم، حسبما أفاد مصدر سعودي.
رمز الخبر: ۶۴۹۷۳
تأريخ النشر: 26 March 2022

وشوهدت سحابة سوداء كثيفة تتصاعد في مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر، حيث توجد العديد من المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية (كسر الحصار الثالثة) التي استهدفت العمق السعودي بأعداد كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرارِ العدوان الأمريكي السعودي والحصارِ الظالمِ على شعبِنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن العملية شملت استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأشارت القوات المسلحة إلى استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، لافتة إلى قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية.

وتوعدت القوات المسلحة اليمنية التحالف الأمريكي السعودي، بأنها ستنفذ المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار، مؤكدة أنها لن نتردد في توسيع عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، يوم 20 مارس الحالي عن تنفيذ عملية (كسر الحصار الثانية) التي استهدفت العمق السعودي بدفعةٍ من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة أن العملية شملت بمرحلتها الأولى قصف عدد من المنشآت السعودية الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في الرياض وينبع ومناطق أخرى، فيما استهدفت العملية أيضا بمرحلتها الثانية عددا من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وصامطة وظهران الجنوب.

وفي المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان بدفعة من الصواريخ الباليستية والمجنحة طراز قدس2 وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وفي 11 مارس الحالي أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ "عملية كسر الحصار الأولى" ردا على تصعيد العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية، موضحة أن العملية نفذت بـ 9 طائرات مسيرة منها 3 طائرات نوع صماد3 استهدفت مصفاة أرامكو في الرياض. وبينت أن عملية كسر الحصار الأولى استهدفت منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بـ6 طائرات مسيرة نوع صماد1.

هذا، وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول والمستمرة على مدار 3 أيام، من سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، في حلبة كورنيش جدة.

المصدر:يونيوز

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