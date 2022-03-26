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وزير الخارجية الإيرانية يزور روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت

رمز الخبر: ۶۴۹۷۱
تأريخ النشر: 26 March 2022

زار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان اليوم مع الوفد المرافق له روضة الشهداء في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقرأ الوزير الإيراني الفاتحة على ضريح الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، والشهيد السيد مصطفى بدر الدين والشهيد جهاد مغنية وأم الشهداء الحاجة أم عماد مغنية وباقي الشهداء.

وألقى الوزير عبد اللهيان التحية وتحدث الى عوائل الشهداء الموجودين بالقرب من أضرحة أبنائهم ثم إنتقل سيراً على الاقدام الى روضة الحوراء زينب (ع) لقراءة الفاتحة على أضرحة شهداء الدفاع المقدس وكان لقاء مع عوائل الشهداء، واستمع اليهم مباركا تضحيات أبنائهم الشهداء.

المصدر:يونيوز

وزير الخارجية الإيرانية يزور روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت

وزير الخارجية الإيرانية يزور روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت

وزير الخارجية الإيرانية يزور روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت

 

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