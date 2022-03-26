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ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض منشآت لشركة أرامكو لهجوم في السعودية

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء بعد الهجوم الصاروخي اليمني، الذي استهدف منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية المملوكة للدولة.
رمز الخبر: ۶۴۹۶۹
تأريخ النشر: 26 March 2022

وارتفع خام برنت 1.20 دولار أو 0.7 في المئة إلى 119.92 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 0.9 في المئة إلى 113.34 دولار. وكان خاما برنت وغرب تكساس قد انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق.

واتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع. واتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ عشرة في المئة وغرب تكساس الوسيط ثمانية في المئة.

وقال شهود إن سحابة ضخمة من الدخان الأسود شوهدت تتصاعد في جدة حيث تمتلك شركة أرامكو السعودية العملاقة عدة منشآت نفطية.

قال دينيس كيسلر النائب الأول لرئيس التعاملات في مؤسسة (بي أو كيه فاينانشال) "نشهد اضطرابات في روسيا وأوكرانيا والآن نشهدها مرة أخرى بشأن السعودية وإذا واصلنا رؤية الهجمات في كلا المنطقتين فلا أحد يريد أن يحدث نقص في النفط في الوقت الحالي".

المصدر:يونيوز

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