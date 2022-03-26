السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'

وتابع قائد حركة أنصار الله في اليمن، في كلمة له اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لليوم الوطني للصمود،ان الدور الإسرائيلي والبريطاني وبصماتهم في هندسة العدوان واضحة.

واشار السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، إلى الدور البريطاني البارز في كل مراحل العدوان، موكدا على مواصلة المقاومة والنضال ضد الاعداء واحباط موامراتهم.

واضاف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي،ان هذا العدوان أعلن عنه من واشنطن ليتحدد بذلك من هو المعتدي في موقع الإشراف ومن هو المنفذ.

ولفت السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، إلى الإشراف الأمريكي على العدوان اللأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني ، موضحاً بالقول : "فهو أوضح الواضحات وهناك اعتراف بذلك".

وتابع السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي،ان السعودية والإمارات هم المنفذون للعدوان، وبقية أعضاء التحالف مجرد مستأجرين مقابل الأموال؛موضحا بان السعوديون والإماراتيون هم بدؤوا العدوان رغم عدم وجود حالة حرب بينهم وبين شعب اليمني.

ونوه السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ،إلى ان السلوك الإجرامي كان السمة البارزة لهذا العدوان منذ الغارات الأولى؛مشيرا إلى ان الموقف الإنساني والأخلاقي كان لفئات محدودة وسط الصمت الدولي عند بداية العدوان.

واردف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي،قائلا: ان العدو باستهدافه كل مقومات الحياة أراد تحويل شعبنا إلى شعب منكوب،موضحا بان الحرب الاقتصادية كانت شرسة جدا وأول عناوينها كان نهب الثروة الوطنية.

وتابع السيد الحوثي ،ان تحالف العدوان حرص على السيطرة على المنشآت النفطية والموانئ والثروة الوطنية بشكل كامل.

واضح السيد عبدالملك بالقول: ان المبالغ التي كان بإمكان شعبنا الحصول عليها من ثروته لولا نهبها من تحالف العدوان تجاوزت 27 تريليونا و850 مليار ريال.

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ،ان الحصار الشديد الذي يعاني منه كل الشعب اليمني هو من أشكال الحرب الاقتصادية الشرسة التي يشنها العدوان،موضحا بان هدف تحالف العدوان من الحصار هو تعذيب شعبنا والوصول به إلى حالة الاستسلام والعجز.

واضاف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان كل ممارسات تحالف العدوان والخونة تظهرهم كمجرمين لا يوجد لديهم ذرة من الإنسانية، الا ان شعبنا اختار الصمود في وجه المؤامرات والعدوان الشامل فكان صموده عنوانا في كل ميدان ومجال.

واشار قائد حركة انصار الله في اليمن ، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ،إلى ان التماسك الشعبي في وجه العدوان هو دليل على قوة العزم والإرادة والثقة بالله.