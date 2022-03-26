القوات اليمنية تدشن العام الثامن من الصمود بإستهدف العديد من المنشآت السعودية في جدة والرياض

أعلنت القوات اليمنية عن تنفيذ القواتُ المسلحةُ عمليةَ كسر الحصار الثالثة، وذلك بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير، استهدفت العديد من المنشآت في العمق السعودي.

واوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان الإستهداف جاء على النحو التالي:

- استهدافُ منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة

- استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة

- استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة

- استهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية

وشدد العميد سريع على أن هذه العملية، تأتي ردا على استمرارِ الحصارِ الظالمِ على اليمن والشعب اليمني، وتدشينا للعام الثامن من الصمود.

المصدر:يونيوز