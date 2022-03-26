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افتتاح الدورة الـ 25 لمعرض الكتاب.. والرئيس تبون يعفي المشاركين من شراء الأجنحة

أكد الوزير الأول في الجزائر أيمن بن عبد الرحمان ظهيرة خلال الافتتاح الرسمي للدورة الـ 25 لمعرض الكتاب بقصر المعارض، أن "التحدي يتمثل في التشجيع على القراءة وتحسين نسبها".
رمز الخبر: ۶۴۹۶۲
تأريخ النشر: 26 March 2022

وأوضح بن عبد الرحمان الذي قام بجولة في مختلف أجنحة المعرض، أن مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الخاصة بإعفاء جميع المشاركين من تكاليف شراء الأجنحة، تعتبر قرارا "يجسد الاهتمام الذي يوليه الرئيس لقطاع الثقافة".

وفي مستهل زيارته، تنقل الوزير الأول إلى الجناح الخاص بالجيش الوطني، حيث دعا المركز الوطني للدراسات والبحث في التاريخ العسكري الجزائري إلى "الاهتمام بشكل أكبر بالمواضيع التي تتطرق إلى تاريخ الجزائر فيما قبل 1830، من خلال إبراز المستوى الفكري للجزائريين قبل الغزو الاستعماري الفرنسي".

وذكر في هذا الشأن "بنسبة الامية التي بلغت 13 % قبل سنة 1830 وارتفعت إلى عتبة الـ 90 % أثناء الاستعمار"، موضحا ان هذه النسبة تبلغ حاليا 7.9 %.

ويشمل برنامج الطبعة الـ 25 للصالون العديد من اللقاءات التاريخية تخليدا للذكرى الـ60 لعيد النصر يوم 19 مارس، وكذا موائد مستديرة حول الأدب وجائحة فيروس كورونا. وسيستقبل الصالون الزوار إلى غاية أول أبريل في كل أيام الأسبوع.

المصدر:يونيوز

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