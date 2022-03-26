بايدن يتفقّد أفراد قواته العاملين ضمن حلف الناتو في مستهل زياته الى بولندا

استهل الرئيس الاميركي زيارته الى بولندا، بلقاء مع العسكريين الأمريكيين العاملين ضمن قوات حلف شمال الأطلسي، قبل أن يتوجه إلى العاصمة وارسو، للقاء الرئيس البولندي أندجيه دودا السبت.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأفراد القوات الأمريكية، العاملين ضمن قوات حلف الشمال الاطلسي، والمنتشرين في بولندا، على الحدود مع اوكرانيا.

ورافق الرئيس الأمريكي في الزيارة، وزير الدفاع لويد أوستن، وشملت الزيارة قاعدة الفرقة 82 المجوقلة في مدينة "رزيسنو"، الواقعة جنوبي بولندا. وقد أعرب بايدن عن شكره للجنود الأمريكيين على كل ما فعلوه، كما أشاد بشجاعة المدنيين الأوكرانيين، حيث قال "الشعب الأوكراني لديه الكثير من الشجاعة".

وكان الرئيس البولندي أندجيه دودا، استقبل نظيره الأميركي جو بايدن، في مطار مدينة رزيسو التي تبعد ستين كيلومتراً من الحدود مع اوكرانيا، والتي تشهد حركة نزوح لمدنيين اوكرانيين، نحو الأراضي البولندية.

ومن المنتظر أن ينتقل بايدن إلى العاصمة وارسو، حيث يلتقي الرئيس أندريه دودا السبت، ويشكره على استضافة بلاده للاجئين الأوكرانيين.

رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، استبق الزيارة بالاعلان عن أنّه من غير المتوقع اتخاذ قرارات أو اتفاقيات عقب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى بولندا.

واوضح بافل سولوخ، أنه ستكون هناك مفاوضات سياسية، دون خطط متوقعة للتوقيع على اتفاقيات، ولفت الى انّ " الطرفين سيناقشان، من بين أمور أخرى، نشر قواعد عسكرية أمريكية دائمة في بولندا"

المصدر:يونيوز