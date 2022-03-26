وقفتان مسلحتان في محافظتي ذمار والجوف تزامنًا مع اليوم الوطني للصمود

أقيم في محافظتي ذمار والجوف وقفات قبلية مسلحة بالتزامن مع اليوم الوطني للصمود للتأكيد على الثبات والتوجه الى جبهات القتال.

ففي ذمار أقامت قبائل يفاع بمديرية عنس وقفة قبلية وقدموا قافلة مالية دعماً للجبهات، وقد أكد الأهالي خلال وقفتهم المسلحة على دخول العام الثامن بمزيد من الثبات والصمود لاستكمال معركة التحرر والاستقلال، وقدموا قافلة مالية بمناسبة مرور سبعة أعوام من الصمود، مؤكدين مواصلة دعم الجبهات حتى الانتصار.

وفي نفس السياق أقام أبناء مديرية الحزم وقفة بعد صلاة الجمعة، ليأكدوا على مواصلة الخط القرآني الذي رسمه الشهيد حسين الحوثي وانهم مستمرون في الثبات والصمود في العام الثامن على التوالي، وأنهم معًا في مواجهة قوى التحالف السعودي الأميركي في حملة إعصار اليمن كما دعوا الجميع في المشاركة بالمسيرات التي ستقام في جميع المحافظات".

المصدر:قناة المسيرة