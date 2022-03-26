الرئيس الامريكي يصل الى وارسو قادما من بروكسل في المحطة الثانية من جولته الأوروبية

وصل الرئيس الامريكي جو بايدن الى بولندا، اليوم الجمعة، قادما من بروكسل، في زيارة يستهلها بلقاء قوات أميركية منتشرة، في المنطقة الحدودية مع اوكرانيا، من ضمن القوات التي تعمل في الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي.

واستقبل الرئيس البولندي أندجيه دودا نظيره الأميركي جو بايدن، في مطار مدينة رزيسو التي تبعد ستين كيلومتراً من الحدود مع اوكرانيا، والتي تشهد حركة نزوح لمدنيين اوكرانيين، نحو الأراضي البولندية.

من المقرر أن يلتقي بايدن العسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة الحدودية، على أنّ يطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من أوكرانيا، قبل أن يتوجه إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث يعقد إجتماعا بنظيره البولندي.

وكان رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، قد استبق الزيارة بالاعلان عن أنّه من غير المتوقع اتخاذ قرارات أو اتفاقيات عقب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى بولندا.

أووضح رئيس مكتب الأمن القومي البولندي أنه ستكون هناك مفاوضات سياسية، دون خطط متوقعة للتوقيع على اتفاقيات، ولفت الى انّ "الطرفين سيناقشان، من بين أمور أخرى، نشر قواعد عسكرية أمريكية دائمة في بولندا".

المصدر:يونيوز