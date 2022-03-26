عبداللهيان يُبدي إستعداد إيران لتلبية حاجات لبنان في مجالي الطاقة والصناعة

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، من بيروت اليوم الجمعة، استعداد ايران لتلبية حاجات لبنان في مجال الطاقة والمنتجات الصناعية والخدمات التقنية والهندسية وذلك ضمن تعامل شفاف وعلني.

وقال عبداللهيان صباح اليوم خلال لقاء مع نخب وشخصيات علمائية وسياسية وثقافية وحزبية واعلامية لبنانية في بيروت، أن "إيران مستعدة أيضا لمساعدة لبنان في مجال الخدمات الطبية والادوية والاجهزة الطبية وتلبية باقي الاحتياجات الاساسية اللبنانية".

كما شرح عبد اللهيان للحضور "المحاور المهمة للسياسة الخارجية الايرانية والنظرة الايرانية للاوضاع الجارية في المنطقة وأوضاع افغانستان واليمن وفلسطين ومحور المقاومة وحرب أوكرانيا وكذلك المفاوضات في فيينا والمحادثات الايرانية السعودية".

من جهة ثانية، ثمنت الشخصيات اللبنانية المشاركة في اللقاء بدور "ايران في دعم لبنان ومقاومته وكذلك المواقف الاقليمية والدولية لايران".

وكان قد وصل عبداللهيان ظهر أمس الخميس إلى بيروت قادما من دمشق، في زيارة لبحث التعاون بين البلدين ولقاء المسؤولين اللبنانيين.

المصدر:يونيوز