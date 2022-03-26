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الرباط وبغداد تبحثان سبل إبرام اتفاقيات لإعادة المغاربة المحتجزين بالعراق

بحث وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس، مع نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، عدداً من القضايا بما فيها سبل إبرام اتفاقيات تسمح بإعادة المغاربة المحتجزين في العراق.
رمز الخبر: ۶۴۹۴۵
تأريخ النشر: 25 March 2022

جاء ذلك عقب لقاء جمع الوزيرين بالعاصمة الرباط، ضمن زيارة يجريها الوزير العراقي للمغرب بدأت الثلاثاء الماضي وتنتهي اليوم الجمعة.

وقال وهبي في تصريح بعد اللقاء، إنه "تباحث مع عبد الستار محمد حول عدد من القضايا بما فيها المتعلق بإبرام اتفاقيات تسمح بإعادة المغاربة العالقين والمحتجزين في العراق".

وأضاف، "تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وحتى الملفات التي تسألوني عنها (إعادة المحتجزين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وناقشناها".

من جهته، قال وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار محمد، في تصريح مماثل عقب المباحثات الثنائية: "أتفق تماما فيما قام به وزير العدل المغربي، من حوار وتفاهمات خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى اتفاقات قانونية وقضائية".

وتابع عبد الستار: "سنقوم بتوسيع آفاق الشراكة، ونكمل ما بدأنا به، في زيارة قريبة لوزير العدل المغربي إلى بغداد".

المصدر:يونيوز

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