الولايات المتحدة تخطئ عندما تعتقد أنه ليس لديها منافسين.. وسيتم تشكيل أقطاب جديدة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الولايات المتحدة تخطئ عندما تعتقد أنه ليس لديها منافسين، مشيرا إلى أن الحياة لا تتوقف، والعلاقات الدولية تتطور.

وقال مدفيديف في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، "يمكن تفسير الطريقة التي تتصرف بها الولايات المتحدة في العالم من خلال حقيقة أنها اعتبرت في وقت ما أنه لم يعد لديها أي منافسين. لكنها مخطئة، لأن الحياة لا تتوقف، هناك تطورات تحدث في العلاقات الدولية، والبلدان تنمو وتتطور".

ووفقا له، من الواضح أنه سيتم تشكيل أقطاب جديدة في العلاقات الدولية.

وأكد مدفيديف قائلا: "هناك الصين، وهناك الهند ، وأخيراً هناك روسيا. لذلك، فقد انتهى العالم أحادي القطب. لم تعد الولايات المتحدة سيدة كوكب الأرض".

وفي سياق آخر، أكد مدفيديف أن ثلاثة أرباع الشعب الروسي يؤيدون العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ لافتا إلى أن علماء الاجتماع رصدوا حدوث تكتل في المجتمع الروسي حول خطوات الرئيس.

وقال "وفقا لنتائج آخر استطلاعات للرأي، فإن ثلاثة أرباع مواطني البلاد يؤيدون إجراء العملية العسكرية الخاصة. وإذا تحدثنا عن تصنيف الرئيس [فلاديمير بوتين]، فهو أعلى من ذلك".

وأشار مدفيديف إلى ملاحظة تكتل للمجتمع الروسي؛ وقال، "هذا ما يوضحه [خبراء] علم الاجتماع، وكل البيانات منشورة. وبغض النظر عما يكتبه أو يقوله نقادنا الحاقدون، فإن هذا التكتل واضح".

المصدر:يونيوز