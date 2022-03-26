المجلس السياسي الأعلى: اليمنيون اجتازوا مرحلة الصبر والصمود إلى مرحلة توجيه الضربات للعدو

قال مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى محمد مفتاح إن حرب التحالف السعودي أثرت على اليمن بشكل سلبي باستشهاد الآلاف من المدنيين، وتجويعهم وحصارهم، ومعاناة المرضى وغيرهم، لكنها في الوقت ذاته صنعت لدى اليمنيين الإرادة والعزيمة ومواجهة أقسى التحديات".

وأشار في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار بمناسبة حلول الذكرى الثامنة للحرب على اليمن، إلى أن"اليمنيين اجتازوا مرحلة الصبر والصمود إلى مرحلة توجيه الضربات للعدو، وأن العام القادم سيكون مؤلماً لدول العدوان وسيتم إلحاق الهزيمة بهم لا محالة".

وأوضح أن "صمود اليمنيين أسطوري بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهو على الرغم ممّا تعرض له لم ينزح إلى الخارج، فهو متمسك بوجوده وأرضه".