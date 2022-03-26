لافروف: موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيثار باستمرار في الأمم المتحدة

وقال لافروف في هذا السياق "لقد أثرنا هذه المشكلة في مجلس الأمن، وهذه ليست قضية لمرة واحدة، هذا الموضوع سيصبح ثابتا بالنسبة لنا، لأنه يرتبط مباشرة بالمخاطر والتهديدات للسلم والأمن الدوليين، وهكذا وبهذه الطريقة سنثير أسئلة حول الأنشطة البيولوجية العسكرية غير الشفافة في جميع أنحاء العالم".

وشدد رئيس الدبلوماسية الروسية، متحدثا في اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة غورتشاكوف الخاصة بدعم الدبلوماسية العامة، على أن روسيا "مهتمة بشكل خاص بفضاء الاتحاد السوفيتي السابق، حيث يعمل الجانب الأمريكي بنشاط على إنشاء مختبرات بيولوجية عسكرية، وأنشطتها ليست معروفة دائما للبلد الذي توجد فيه هذه المنشآت".

المصدر:يونيوز