جيش الإحتلال الإسرائيلي ونظيره المغربي يبحثان تعزيز التعاون العسكري وإجراء تمارين مشتركة

جرى قادة في جيش الإحتلال الإسرائيلي، زيارة عمل إلى المغرب، وصفها جيش الإحتلال بأنها "أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية إلى المغرب"، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال، أفيخاي ادرعي: "اختتم أمس كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان وقائد لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات العميد .ج. زيارة عمل إلى المغرب".

وأضاف ادرعي، في بيان له "خلال الزيارة التي جرت في مدينة الرباط، التقى القادة مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقادة الأركان العامة بما فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات".

وتابع ادرعي، "خلال الاجتماعات استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن المغربية والتحديات التي تواجهها، وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتيْن والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري".

واستعرض كالمان "هيكلية جيش الدفاع والتحديات الإقليمية والدولية" بالإضافة إلى "المجالات التي اكتسب فيها جيش الدفاع خبرة عسكرية كبيرة"، حيث بحث "فرص التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بالإضافة إلى المجالات العملياتية والاستخباراتية".

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون عسكري، واتفق على عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل مشتركة. كما تم بحث فرص المشاركة في تمارين دولية مشتركة، بحسب ادرعي.

المصدر:يونيوز