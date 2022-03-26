برلين تعلن تخفيض إعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية

أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، أنها ستخفض بشكل حاد اعتمادها الكبير على موارد الطاقة الروسية باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف وعن واردات النفط بحلول نهاية العام.

وقال نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك في مؤتمر صحفي: "اتخذنا خطوات أولى مهمة للتحرر من قبضة الواردات الروسية".

أضاف: "من ناحية أخرى، يبدو أن العملية ستستغرق المزيد من الوقت بالنسبة للغاز".

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان بأنه "من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام"، مضيفة أنه "بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي".

وتؤكد برلين أنها قد تصبح "مستقلة إلى حد بعيد عن الغاز الروسي... بحلول منتصف 2024".

وخفضت البلاد وارداتها من الغاز الروسي في الأسابيع الأخيرة، فباتت تمثل حالياً 40 بالمئة، مقارنة بـ 55 بالمئة قبل الحرب .

وخصصت ألمانيا 1,5 مليار يورو في مطلع مارس لشراء كميات كبيرة من الغاز المسال يتم تسليمها عبر المحيط، وتأتي من منتجين مختلفين، مثل قطر والولايات المتحدة.

لكن ليس لدى ألمانيا حالياً محطة لنقل هذا الغاز، وبالتالي تعتمد على البنى التحتية الموجودة لدى جيرانها الأوروبيين.

وقالت الوزارة الخميس أن شركتي "يونيبر" و"RWE" ستحجزان بناءً على طلب الحكومة ثلاث محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال هي سفن ضخمة تسمح بتلقي الغاز السائل على السواحل.

المصدر:يونيوز