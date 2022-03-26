الكرملين يعلق على اعتراض الغرب على دفع ثمن الغاز بالروبل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، "إن الكرملين ينطلق من تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، إلى شركة غازبروم، حول استلام قيمة الغاز بالعملة الروسية".

وأضاف بيسكوف: "هناك تعليمات إلى غازبروم من الرئيس الروسي بقبول المدفوعات بالروبل، في الواقع، خلال الأيام الأربعة المتبقية، سيتعين على شركة غازبروم إجراء اتصالات وتطوير نظام شفاف ومفهوم، وكيف يمكن تنفيذه تقنيا ولوجستيا".

وأشار بيسكوف، إلى أنه "سيتم إبلاغ زبائن، غازبروم، بذلك، وسنرى رد فعلهم قريبا".

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لتزويد أوروبا بالغاز إذا لم يدفع الأوروبيون قيمته بالروبل، وهو ما أعلنوا عنه بالفعل: "ننطلق من التعليمات الحالية لرئيس الدولة".

ولفت بيسكوف إلى أنّ الرئاسة الروسية "ستطلب من واشنطن توضيحات بشأن وثائق قالت موسكو إنها تؤكد وجود صلة بين نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن هانتر وأنشطة البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال عن الوثائق التي نشرتها أمس وزارة الدفاع الروسية: "بطبيعة الحال سنطلب توضيحات، ولن نكون الجهة الوحيدة التي تطلبها".

وذكّر بيسكوف بأن الصين كانت قد طالبت الولايات المتحدة بتقديم توضيحات بشأن أنشطة البنتاغون البيولوجية المزعومة في أوكرانيا مصرة على ضرورة ضمان الشفافية في هذه المسألة.

وتابع المتحدث: "طبعا ستثير هذه المسألة اهتمام الكثيرين".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن وثائق أصبحت بحوزتها تؤكد وجود صلة بين صندوق Rosemont Seneca الاستثماري الذي يقوده هانتر بايدن والأنشطة العسكرية البيولوجية التي جرت في أراضي أوكرانيا تحت إشراف البنتاغون، وفقا للوزارة.

كما وفي 23 آذار/مارس أعلن الرئيس بوتين، أن روسيا تحول المدفوعات عن إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى روبل، لأنه لم يعد هناك معنى لتوريد البضائع الروسية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واستلام الثمن باليورو والدولار، وأوعز للبنك المركزي والحكومة الروسية لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل في غضون أسبوع.

المصدر:يونيوز