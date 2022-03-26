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سعيد يترأس جلسة مجلس الوزراء في قصر قرطاج والبحث تناول الوضع العام في البلاد

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، في قصر قرطاج، جلسة مجلس الوزراء، التي بحثت الوضع العام في البلاد، لا سيّما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
رمز الخبر: ۶۴۹۳۶
تأريخ النشر: 25 March 2022

وتداول المجلس الوزاري الوضع العام في البلاد، لا سيّما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن التطرّق إلى نقاط عدّة تتعلق بمواضيع متنوعة منها إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمراسيم التي تم توقيعها يوم 20 آذار/مارس 2022، وتوحيد الجهود في اللحظة التاريخية وإعادة ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص والتشجيع على المبادرة الفردية وبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل، ومواءمة برامج التعليم العالي مع حاجيات سوق الشغل، ودور جمعيات القروض الصغيرة في التمويل الصغير في عدة قطاعات اقتصادية، وتعزيز آليات المراقبة والتفقد البيئي في الجهات.

كما صادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة تونس في برنامج أوروبا المبدعة (2021-2027) الموقع ببروكسيل في 07 فيفري 2022

- مشروع مرسوم يتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة لتطبيق المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث علمي

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان إسداء خدمات الاتصالات

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالتمديد في ممارسة حق الأولوية في الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخل العقاري ببلدية سليانة من ولاية سليانة

- مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمته وزيرة الشؤون الثقافية بخصوص الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج أوروبا المبدعة.

المصدر:يونيوز

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