بايدن: سنبيع المزيد من الغاز لأوروبا لتقليل اعتمادها على روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، "إن الولايات المتحدة ستزود الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدته على تقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسية".

وقال بايدن في بيان مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "اتفقنا اليوم على خطة مشتركة لتحقيق هذا الهدف مع تسريع تقدمنا نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة".

وأضاف: "تركز هذه المبادرة على قضيتين أساسيتين إحداهما تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بأسرع ما يمكن والثانية تتعلق بتقليل الطلب الأوروبي على الغاز بشكل عام".

وأوضح البيان أن "فريق العمل سيعمل أيضا على تعزيز أمن الطاقة الأوروبي في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمليته العسكرية في أوكرانيا".

وتابع البيان: "سيعمل فريق العمل على ضمان أمن الطاقة لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، استعدادا لفصل الشتاء المقبل".

وأوضح أن اللجنة ستعمل على "دعم هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في إنهاء اعتماده على النفط الروسي".

وسيرأس فريق العمل ممثل عن البيت الأبيض وممثل عن رئيس المفوضية الأوروبية، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل "سيركز جهوده على هدفين رئيسيين، هما: تنويع إمدادات الغاز الطبيعي المسال بما يتماشى مع أهداف محاربة تغير المناخ، وتقليل الطلب على الغاز الطبيعي".

المصدر:يونيوز