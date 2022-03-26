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الإعلام الثوري للإعلام التضليلي: لن تستطيع حجب الحقيقة والشعب اليمني سيفاجئكم بثباته وصموده

رمز الخبر: ۶۴۹۳۰
تأريخ النشر: 25 March 2022

قال رئيس مركز الإعلام الثوري هاشم شرف الدين إن "حرب التحالف السعودي على اليمن لم تشهده أي دولة من الدول، ولم يتعرض لها أي شعب من الشعوب عبر التاريخ".

وأضاف في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة للحرب على اليمن، أن" الشعب اليمني استطاع الصمود رغم الأوجاع والمحن التي عاشها خلال هذه السنوات، وأن الصمود هذا تم بفضل قيادته الحكيمة، وتحرك الأحرار من أبناء الشعب اليمني".

وأكد أن" الشعب اليمني سيستمر في المواجهة حتى يتوقف العدوان، حتى لو استمرت المواجهة إلى ما لا نهاية جيلاً بعد جيل كما قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي".

ووجه شرف الدين رسالة إلى الإعلام التضليلي بأنه لن يستطيع حجب الحقيقة، وأن الشعب اليمني سيفاجئهم بثباته وصموده.

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