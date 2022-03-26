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روانجي يوضح السبب في امتناع إيران عن التصويت حول القرار الأممي الجديد بشأن أوكرانيا

شرح سفير ومندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي السبب في امتناع ايران عن التصويت حول القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۹۲۹
تأريخ النشر: 25 March 2022

وقال تخت روانجي في كلمته أمس الخميس خلال اجتماع الجمعية العامة: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشعر بقلق عميق ازاء تفاقم الظروف الانسانية في أوكرانيا".

وأضاف: "إن إيران تكرر موقفها المبدئي إزاء ضرورة الحل والتسوية السلمية للخلافات على اساس القوانين الدولية وتؤكد ضرورة الاحترام الكامل من قبل جميع الاطراف لنص ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية من ضمنها القوانين الدولية الانسانية".

وتابع الدبلوماسي الايراني: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية إذ تؤكد ضرورة الالتزام الكامل بسيادة ووحدة أراضي جميع الدول وضمان أمن المدنيين والبنية التحتية المدنية تكرر طلبها للوقف الفوري للاشتباكات الاخيرة وخفض التوترات وتشجع جميع الدول على متابعة هواجسها عن طريق الحوار".

وقال تخت روانجي: "نحن نعتقد بان النص الحالي لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة يتضمن عبارات تتجاوز اطار الاوضاع الانسانية هناك ويفتقد للاليات الواقعية لحل وتسوية الجوانب الانسانية للنزاع".

واضاف: "إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد بأن الطبيعة الانسانية للمساعدات يجب حفظها على الدوام وان تقديم المساعدات الانسانية يجب ان يتم فقط على اساس المبادئ الانسانية والحيادية".

وتابع السفير الايراني: "نحن مازلنا ندعو للتسهيل الفوري للنقل الآمن والطوعي لجميع اللاجئين المدنيين والمشردين من المناطق المتضررة، القضايا الانسانية تحظى بمكانة بارزة في السياسة الخارجية الإيرانية".

وقال: "إننا نعلن مرة اخرى استعدادنا للتعاون والتنسيق والتسهيل في تقديم المساعدات الانسانية للناس الذين هم بحاجة لها في الاشتباكات الراهنة".

واضاف: "إن حكومة بلادي اذ تدعم المفاوضات الجارية بين الطرفين، تكرر طلبها للحوار والتسوية الفورية والسلمية للأزمة طبقا للقوانين الدولية".

يذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة صادقت على قرار مناهض لروسيا حول المساعدات الانسانية لاوكرانيا باغلبية 140 صوتا مقابل 5 اصوات معارضة، داعية للوقف الفوري للحرب في ثاني قرار صادر عنها حول أوكرانيا منذ بدء الحرب.

المصدر:يونيوز

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