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الدفاع الروسية تستهدف بصواريخ "كاليبر" أكبر مستودعات الوقود لدى القوات الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن "القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير أحد أكبر مستودعات النفط التي تزود القوات الأوكرانية بالوقود، وذلك بتوجيه ضربة باستخدام صواريخ مجنحة عالية الدقة من طراز كاليبر".
رمز الخبر: ۶۴۹۲۲
تأريخ النشر: 25 March 2022

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن "تشكيل المروحيات الروسية قامت خلال الليل بتدمير 24 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية".

وقال كوناشينكوف خلال إيجاز إعلامي: " قام تشكيل "الصياد الليلي"، المكون من مروحيات "كا-52" و"مي-28 إن"، بتوجيه ضربات ليلية دمرت 24 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية، بينها 7 دبابات، و5 عربات مشاة قتالية، و3 ناقلات أشخاص مدرعة".

وأفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية بأن "تجمع القوات المسلحة الروسية تقوم بتطوير الهجوم ضد الوحدات الفرعية التابعة للواء 25 المحمول جوا والتابع للقوات الأوكرانية"، مشيرا إلى "تقدم القوات الروسية 4 كيلومترات أخرى وتحرير 5 مناطق آهلة بالسكان".

وقال كوناشينكوف: "خلال الليلة الماضية تقدم تجمع القوات المسلحة الروسية 4 كيلومترات أخرى، وتم الاستيلاء على 5 نقط آهلة بالسكان وهي: باتمانكا، ميخايلوفكا، كراسني بارتيزان، ستافكي، وترويتسكوي، ويقوم هذا التجمع في الوقت الحالي بتطوير الهجوم ضد الوحدات الفرعية التابعة للوء 25 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية".

كذلك أفاد اللواء كوناشينكوف، بأن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير أحد أكبر مستودعات النفط التي تزود القوات الأوكرانية بالوقود، وذلك بتوجيه ضربة باستخدام صواريخ مجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر".

وتابع: "في مساء يوم 24 آذار/مارس، تم توجيه ضربة على مستودع وقود في منطقة كالينوفكا في ضواحي كييف، باستخدام صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" المتمركزة بحرا. وبذلك تم تدمير أكبر قاعدة وقود من قواعد الوقود المتبقية لدى القوات الأوكرانية، والتي كانت قد قامت بتوفير الوقود للوحدات العسكرية المتمركزة وسط البلاد".

ومن جهة أخرى أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات والمروحيات التابعة للقوات المسلحة الروسية قامت خلال الليل بتدمير 51 هدفا عسكريا أوكرانيا.

وقال: "قامت المقاتلات والمروحيات التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير 51 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليل".

وخلص المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى القول إن إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة: 261 طائرة مسيرة، و204 منظومة صواريخ دفاع جوي، و1587 دبابة وعربات مدرعة أخرى، 163 راجمة صواريخ، 636 مدفع وهاون، بالإضافة إلى 1397 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة".

المصدر:يونيوز

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