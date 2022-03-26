قيادي في أنصار الله: أهداف التحالف واضحة في السيطرة على المناطق الاستراتيجية والغنية بالنفط

أشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم إلى أن أهداف قوى التحالف السعودي في اليمن باتت واضحة في السيطرة على المناطق الاستراتيجية، وبالأخص باب المندب والأماكن الغنية بالنفط.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة للحرب على اليمن، أكد القحوم أن التحالف السعودي اليوم وصل لمرحلة الفشل والتخبط.

وقال القحوم إن" الشعب اليمني وعلى مدى 7 سنوات يدافع عن اسيادته وكرامته، ومواجهة المؤامرة الأمريكية والصهيونية والسعودية للاستمرارية في هذه الحرب".

ولفت إلى أن التحالف السعودي انطلق من واشنطن، وأن المؤامرة كبيرة ليس على مستوى اليمن فقط، بل على المنطقة، مبيناً أن اليمنيين لديهم خيارات كثيرة وعلى رأسها الصمود، والعام الثامن سيكون عام الانتصار".

المصدر:يونيوز