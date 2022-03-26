الجيش الروسي يعمل على إزالة الألغام والمتفجرات من الأراضي الزراعية بمقاطعة خيرسون

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، في حديث للصحفيين، "تم التخلص من أكثر من 12000 قطعة ذخيرة في المنطقة".

وأضاف المصدر: "في جنوب مقاطعة خيرسون بأوكرانيا، بدأت القوات الهندسية الروسية بإزالة الألغام بشكل كامل من المنطقة التي كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة".

وأرف المصدر بالقول "على مدى سنوات عدة، زرعت قوات الأمن الأوكرانية حرفياً الحقول بألغام مضادة للدبابات والأفراد".

وتابع المصدر: "تمت على خرائط القوات المسلحة الأوكرانية، التي استولى عليها الجنود الروس في مقر مهجور، الإشارة إلى حقول الألغام، والتي تم نشرها عمداً في الأراضي الزراعية والمرافق الزراعية".

واستطرد قائلاً: "على مدار السنوات الثماني الماضية، لم يتمكن أحد حتى من الاقتراب من هذه المناطق".

وذكر المصدر، أن "إدارة مقاطعة خيرسون طلبت من قيادة القوات الروسية في المنطقة، المساعدة في تطهير الأراضي الزراعية من الألغام والقذائف، لكي يتمكن المزارعون من البدء بأعمال الحراثة".

وشدد المصدر، على أن "العسكريين الأوكرانيين قاموا بنشر الألغام بشكل عشوائي وهو ما يجعل عملية التخلص منها أكثر تعقيداً"، قائلاً: "قاموا بتلغيم كافة المناطق، من المصب إلى الطريق إلى القناة، وأزال خبراء المتفجرات الروس حتى الآن أكثر من 1200 لغم مضاد للدبابات".

ويشارك في هذه الحملة العشرات من المتخصصين وأكثر من 20 وحدة من المعدات الهندسية الخاصة.

المصدر:يونيوز