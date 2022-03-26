لقاء تشاوري لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية مع المؤسسات الإعلامية اليمنية بصنعاء

عقد مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في اليمن لقاءً تشاورياً مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام اليمنية بالتزامن مع الذكرى السابعة للحرب على اليمن.

وناقش اللقاء عددا من المواضيع المتصلة بتنسيق الجهود والتعاون لإحياء هذه المناسبة في مجال التبادل البرامجي والإخباري، ومسار التغطية المستمرة من قبل قنوات الاتحاد وقطاعاته المختلفة للقضية اليمنية.

وفي السياق، أشار مدير مركز التبادل البرامجي "upd" علي أرسلان لخلاصة النتائج المثمرة للتبادل البرامجي بين وسائل الإعلام المنضوية في الاتحاد، وأهمية التفاعل مع المنصة من قبل وسائل الاعلام اليمنية المرئية والمسموعة سيما في ظل استمرار الحرب والحصار على الشعب اليمني المظلوم.

وأكد أرسلان أن منصة التبادل البرامجي ستبذل المزيد من الجهود لدعم وسائل الإعلام اليمنية ورفدها بالانتاجات الوثائقية والبرامجية المتنوعة، حيث ستدعم منصة "upd" التلفزيون الوثائقي اليمني بعدد 200 فيلم وثائقي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أثنى مدير دائرة الاعلام بصنعاء زيد الغرسي على جهود اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في مساندة القضية اليمنية متمنياً من وسائل اعلام الاتحاد الاضاءة على ما يحدث من عدوان على اليمن وعرض الأحداث والوقائع بعدة لغات.

هذا وتقدّم مدير مكتب الاتحاد بصنعاء جلال الصلول بالشكر لمسؤولي المؤسسات الإعلامية اليمنية لتفاعلهم مع القضايا المشتركة في إطار مشروع اعلامي واحد، مؤكدا على المضي لتعزيز وتطوير العلاقات الاعلامية المتبادلة بين الاتحاد ووسائل الاعلام في اليمن، وأن وسائل اعلام الاتحاد لن تألو جهدا في الاهتمام بتغطية مناسبة ذكرى الحرب السابعة ومساندة القضية اليمنية على كافة المستويات الإعلامية.

المصدر:يونيوز