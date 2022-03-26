تكتل القوى المناهضة للتحالف: أبرز مكسب لصنعاء هو إفشال مخطط العدوان لتقسيم اليمن واحتلاله

قال رئيس تكتل الأحزاب والقوى اليمنية المناهضة للتحالف السعودي لطف الجرموزي إن "اليوم الوطني للصمود عبّر فيه الشعب اليمني والقوى الحية عن هذا التضامن وتعزيز الصمود الذي أفشل كل المخططات ورهانات دول العدوان".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أضاف الجرموزي إنه "بعد سبع سنوات من العدوان الغاشم والحصار الجائر أثبت الشعب اليمني أنه قادر على مواجهة كافة التحديات، وأن القوى السياسية تمتلك كافة الخيارات للمواجهة لأنها صاحبة الحق، وتبنت الدفاع عن هذا الوطن، معتبرة أن أبرز مكسب لصنعاء هو إفشال مخطط دول العدوان لتقسيم اليمن واحتلاله وتجزئته، كما أن هناك اصرارا على استقلال القرار السياسي اليمني".