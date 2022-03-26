توسيع البحث للعثور على مسجل بيانات الطائرة الصينية المنكوبة

توسعت عملية البحث عن مسجل بيانات الرحلة، للطائرة الصينية التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز"، مع استمرار الأمطار في إعاقة الجهود.

وبحسب وسائل إعلام حكومية فقد نشرت تسجيلات لمحاولات من جانب مراقبي الحركة الجوية وطاقم جوي آخر خلال محاولة الاتصال بطاقم الرحلة رقم أم يو 5735 دون تلقي أي رد.

وتعد استعادة ما يعرف بالصندوقين الأسودين، واللذين عثر على إحداهما الخاص بتسجيل الصوت في قمرة القيادة نهار الأربعاء، وإرساله إلى بكين لتحليل البيانات، مفتاحا سيساعد في اكتشاف سبب سقوط الطائرة وهى من طراز "بوينج 737 - 800 ان جي" التي كانت تقل 132 شخصا بسرعة تقترب من سرعة الصوت قبل أن تصطدم بمنحدر تل في جوانجشي جنوبي الصين، يوم الاثنين.

وأفاد المسؤولون بأن الطيارين الثلاثة الذين كانوا يقودون الطائرة كانوا يملكون رخصا سارية وشهادات صحية سارية وخبرة واسعة وحددت التقارير المحلية هوية قائد الطائرة والطيار المساعد له.

ويُفترض أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وهم 123 راكبا وطاقم من تسعة أفراد، قد لقوا حتفهم.

وأمرت الهيئات التنظيمية بإجراء مراجعة للسلامة تشمل قسما كبيرا من قطاع الطيران في البلاد.

المصدر:يونيوز