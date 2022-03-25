الاسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس عن تعليق إضرابها عن الطعام الذي كان مقرراً أن يبدأ يوم غد الجمعة بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، قالت فيه، انه وبعد أن أدرك الاحتلال ممثلًا بإدارة سجونه مدى حضور قضية الأسرى في وجدان الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وقواه وفصائله، أُجبِرَ هذا الاحتلال على التراجع عن كافة إجراءاته بحق الاسرى؛ مؤكدا البيان ان إرادة الأسرى الصلبة أثبتت كما فعلت دائمًا أنها قادرة بوحدتها الوطنية على رد العدوان وكسر شوكة الاحتلال.

واضافت' لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعيشها منذ عدة سنوات، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون بالانفراد والتفرد بأيٍّ من فصائلنا داخل الأسر، حيث سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها فشلت في ذلك فشلًا ذريعًا، ومن هنا ندعو فصائلنا وقوانا الحية إلى إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال'.

المصدر:يونيوز