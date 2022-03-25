ماكرون يعلن العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويتوعد بتعزيز القوات الفرنسية في دول البلطيق

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى وحلف الناتو التي عقدت، اليوم الخميس، في بروكسل، بأن الحلفاء سيستمرون في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه "سيكون هناك قريبا تعزيز للقوات الفرنسية في دول البلطيق، ولا سيما في إستونيا في إطار "الناتو".

وتابع: "نحن مستعدون لزيادة العقوبات كلما دعت الضرورة"، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وشدد في كلمته على أن ضغط الدول الأخرى على روسيا "سيزداد".

والثلاثاء الماضي أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلاله شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأعلن قصر الإليزيه عن الاتصال الذي استمر قرابة الساعة بين بوتين وماكرون لبحث "الشروط الأمنية لقضايا جوهرية" دون تفاصيل محددة.

بدوره، أعلن الكرملين أن الجانبين استأنفا "التبادل المفصل لوجهات النظر حول الموقف الخاص بأوكرانيا بما في ذلك المفاوضات بين ممثلين روس وأوكرانيين".

وكان بوتين في اتصالاته الهاتفية مع زعماء غربيين يتهم الغرب بتجاهل الهجمات الأوكرانية على مدنيين في شرق أوكرانيا.

وكان أكد قصر الإليزيه في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الأوكراني استعداد فرنسا لبذل المزيد من المساعدات مع شركائها الأوروبيين في حل الأزمة في كييف على خلفية تطورات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن الإليزيه: أن "ماكرون أكد لزيلينكسي استعداد فرنسا لبذل المزيد مع شركائها الأوروبيين للمساعدة في حل أزمة أوكرانيا".

وأضاف الإليزيه: "ماكرون أكد لزيلينكسي استعداد فرنسا لبذل المزيد مع شركائها الأوروبيين للمساعدة، مشيرا الى أن "الرئيس ماكرون اتصل بنظيره الأوكراني وعبَّر له مجددًا عن دعم فرنسا لأوكرانيا".

وكان أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن أمله بأن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه.

المصدر:يونيوز