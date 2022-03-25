محافظتا إب وريمة تحييان اليوم الوطني للصمود وسط حضور شعبي ورسمي

أحيت محافظتا ريمة وإب اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني للصمود، وسط حضور شعبي ورسمي لافت.

أحيت محافظتا ريمة وإب اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني للصمود، وسط جماهير رسمية وشعبية لافتة.

الفعاليات في ريمة التي حضرتها قيادة السلطة المحلية بالمديريات وجمع من المواطنين، أشارت كلماتها الى مستوى الوعي لدى الشعب اليمني، الذي ولد الصمود والثبات في مواجهة قوى التحالف.

وأكدت الكلمات على أن الشعب اليمني وهو في طليعة عامة الثامن من الصمود اصبح يشكل محوراً للمقاومة في وجه الطغاة والمستكبرين، مشيرة إلى أن العام الثامن سيكون عاماً للانتصار.

كما نظّمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وجامعة إب فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السابعة لليوم الوطني للصمود في وجه التحالف.

وفي الفعالية، أكد المتحدثون أن صمود الشعب اليمني أثمر عزة وكرامة وانتصارا على مدى السنوات السبع الماضية، مشيرين إلى أن جرائم التحالف وانتهاكاته طالت النساء والأطفال والبنية والتحتية وكل مقدرات البلاد

وأقيمت فعالية خطابية للسلطة القضائية في مديرية القفر بإب ايضا الذكرى السابعة لليوم الوطني للصمود.

وبيّنت الكلمات أهمية إحياء ذكرى الصمود للمزيد من الثبات وشحذ الهمم للمواجهة حتى تحقيق النصر.

المصدر: قناة المسيرة