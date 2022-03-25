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آلاف العوائل في غزة تواجه الفقر بعد توقف السلطة عن دعمها

يدقُ الفقرُ أبوابَ عشراتِ آلافِ العوائلِ الفلسطينيةِ في غزة نتيجةَ توقفِ السلطةِ الفلسطينية في رام الله عن تسديدِ المساعداتِ الاجتماعيةِ لها بحجةِ وقفِ الدعمِ المالي الأوروبي.
رمز الخبر: ۶۴۸۹۷
تأريخ النشر: 25 March 2022

تظاهر مئات المواطنين الفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة، للمطالبة بصرف المخصصات المتوقفة منذ خمسة عشر شهرا، والتي توقفت توقفت السلطة الفلسطينية عن دفعها نتيجة توقف الاتحاد الاوروبي عن دعم هذا الملف.

وكان منتفعي الشؤون الاجتماعية والذين يزيد عددهم عن 80 الف اسرة، يتلقون مبالغ مالية كل 3 اشهر، لكن الازمة المالية للسلطة القت بظلالها عليهم.

ويشترط الاتحاد الاوروبي على السلطة تغيير بعض المناهج الدراسة التي تعادي الكيان الإسرائيلي حسب زعمهم، وهو ما ترفضه السلطة العاجزة عن توفير بديل للفقراء حتى الان.

نحو 220 الف اسرة تتلقى مساعدات في غزة بينها 80 الفا يتلقون هذا الدعم من الاتحاد الاوروبي عبر السلطة الفلسطينية، جميعهم يتحمل الاحتلال المسؤولية عن فقرهم من خلال الحصار او عبر التحريض لوقف المساعدات.

المصدر:يونيوز

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