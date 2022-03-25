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جونسون: لا أحد في حلف الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "لا أحد في الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا"، مستبعدا "تزويد أوكرانيا بالطائرات والدبابات وفرض حظر جوي فوقها تفاديا للصدام مع روسيا".
رمز الخبر: ۶۴۸۹۶
تأريخ النشر: 25 March 2022

وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل: "من الناحية اللوجستية في الوقت الحالي يبدو الأمر صعبا.. نحن ندرك تماما ما يتطلبه الأمر.. والمعدات التي نعتقد أنها الأكثر قيمة في الوقت الحالي هي الصواريخ التي يمكنهم استخدامها للدفاع عن أنفسهم".

وصرح بأن القوات الأوكرانية ستحصل على صواريخ إضافية مضادة للدبابات والطائرات المحمولة.

وصباح الخميس، أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا "تشمل 6000 صاروخ، تتكون من أسلحة مضادة للدبابات وأسلحة شديدة الانفجار".

كما تضم المساعدات 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 33 مليون دولار) كدعم مالي للجيش الأوكراني.

وفي السياق ذاته، أعلنت بريطانيا، في وقت سابق الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 65 كيانا من الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخبة من رجال الأعمال في روسيا.

وأفاد بيان حكومي بأن العقوبات تستهدف "أولئك الذين ساعدوا روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعة فاغنر الأمنية، وشركات صناعات دفاعية وخطوط السكك الحديدية الروسية".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر:يونيوز

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