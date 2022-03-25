رئيس مركز الخيام: المعتقلون هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين

عقد رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله عن إطلاق أنشطة يوم الأسير الفلسطيني والعربي.

وأوضح صفا خلال المؤتمر أن "يوم الأسير الفلسطيني والعربي في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتواكب هذا العام مع الاضراب المفتوح الذي اعلنته الحركة الوطنية الأسيرة في 25/3/2022 احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية القمعية والعقوبات المتصاعدة بحق المعتقلين وخاصة أسرى حركة الجهاد الاسلامي منذ عملية نفق الحرية في سجن جلبوع في 6 أيلول العام الماضي ورفضاً لعمليات الاغتيال والاعدامات الميدانية للشهداء".

وفي حديث ليونيوز، أكد رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا أن"هذه الفعاليات تحدد البوصلة والهدف الأساسي والقضية الأساسية الذي يجب أن تتوحد كل الطاقات نحوها وهي نصرة الشعب الفلسطيني والأسرى الذين أعلنوا الاضراب المفتوح في 25/3/2022 احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية القمعية".

وأكد صفا أن الفعاليات التي أعلن عنها تتواكب مع تحركات في الأرض المحتلة وفي سجون الإحتلال وفي الأمم المتحدة لتمارس أقسى أنواع الضغط على العدو الصهيوني ومنظمات حقوق الإنسان".

وختم رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب "نحن نعتبر المعتقلين هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين".