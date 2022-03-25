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الملك عبدالله يبحث مع عدد من رؤساء الدول التنسيق في مكافحة الإرهاب

إنطلقت في محافظة العقبة جولة جديدة من مبادرة "إجتماعات العقبة" التي أطلقها الملك الاردني عبد الله الثاني في عام 2015، الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادلِ الخبراتِ والمعلومات بين مختلفِ الأطرافِ الإقليميةِ والدوليةِ لمحاربةِ الإرهاب.
رمز الخبر: ۶۴۸۹۳
تأريخ النشر: 25 March 2022

والتقى الملك عبدالله في إجتماعاتٍ منفصلة بالعقبة رؤساء كلا من رواندا وجُمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، حيث تمَ بحثُ العلاقاتِ الثنائية وآلياتِ تعزيز ِ التعاون بالمجالاتِ السياسيةِ والدفاعيةِ والاقتصاديةِ والسياحيةِ، فضلا عن تفعيلِ التبادلِ التجاري، بما يَخِدُم المصالحَ المشتركة.

وجرى التأكيدُ على ضرورةِ مواصلةِ الجهودِ المبذولةِ إقليمياً ودولياً في الحربِ على الإرهاب ضمنَ نهج ٍ شمولي يَشمَلُ الأبعادِ العسكريةِ والأمنيةِ والفكريةِ، وتكثيف التعاون بين الدولِ بهذا الخصوص.

وعُقدت جولات مبادرةِ "اجتماعات ِالعقبة" خارجَ الأردن، إذ استضافت ألبانيا وهولندا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، والجمعيةِ العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة، فعالياِتها عبر السنوات السابقة بالشراكةِ مع الأردن.

المصدر:يونيوز

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