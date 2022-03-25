أردوغان: جهودنا تنصب حاليا على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جهود بلاده تنصب حاليا على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أضاف أردوغان "سنواصل مشاوراتنا مع بوتين وزيلينسكي وجهودنا تنصب حاليا على عقد لقاء بينهما لإحلال السلام".

وأوضح اردوغان أن تركيا مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في حال تلقيها طلبا أو عرضا إيجابياً، وتابع "على الناتو أن يتحرك بنهج واقعي واستراتيجي مع استمرار دعمه السياسي والعملي لأوكرانيا خلال أجواء الحرب الحالية".

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن الحل النهائي للأزمة الأوكرانية يجب أن يستند إلى صيغة موثوقة تقبلها موسكو وكييف والمجتمع الدولي، ودعا أردوغان جميع الدول وخاصة البلدان الأوروبية إلى دعم اللاجئين وتحمل المسؤولية لتخفيف مشاكلهم.

وأكد أن تركيا ستواصل المساهمة في إجراءات الردع والدفاع لحلف الناتو وفق مبدأ التضامن، معربا عن توقعاته التعامل بالمثل من جانب الحلفاء.

المصدر:يونيوز