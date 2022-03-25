مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب يُطلق أنشطة يوم الأسير الفلسطيني والعربي

أطلق رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا أنشطة يوم الأسير الفلسطيني والعربي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن صفا خلال المؤتمر أنه سيتم إطلاق موسوعة أسرى فلسطين و لبنان والجولان وأوسع احتضان شعبي وعالمي لانتفاضة السجون في العشرين من شهر نيسان/أبريل المقبل الساعة الحادية عشر صباحاً.

وأوضح رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب أن"يوم الاسير الفلسطيني والعربي في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتواكب هذا العام مع الاضراب المفتوح الذي اعلنته الحركة الوطنية الأسيرة في 25/3/2022 احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية القمعية والعقوبات المتصاعدة بحق المعتقلين وخاصة أسرى حركة الجهاد الاسلامي منذ عملية نفق الحرية في سجن جلبوع في ٦ أيلول العام الماضي ورفضاً لعمليات الاغتيال والاعدامات الميدانية للشهداء".

وتوجه صفا بالدعوة إلى "أحرار العالم لإطلاق الحملات التضامنية نصرة لـ 4400 أسير واسيرة فلسطينية ومن أجل تسليم جثامين الشهداء لذويهم ووقف جرائم المستوطنين وعمليات الاعدامات الوحشية".

وشدد على أن " يوم الأسير الفلسطيني والعربي يجب أن يكون دعوة لوضع خطة واضحة ودائمة تتخطى يوم الاسير الفلسطيني والفعاليات الاعلامية والشعبية مع اهميتها لتتحول الى قضية عالمية وبنداً دائماً على جدول أعمال كل مؤتمرات حقوق الانسان في العالم" .

وفي تفاصيل النشاطات والفعاليات التي أعلن عنها رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا خلال المؤتمر الصحفي:

1- وقفة مناصرة واسناد لانتفاضة السجون امام مقر الصليب الاحمر الدولي في بيروت بتاريخ 29/3/2022 الساعة الثانية عشر ظهراً.

2- اعتصام شعبي أمام بيت الامم المتحدة "الأسكوا" بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني والعربي في 14/4/2022 الساعة الحادية عشر صباحاً.

3- إطلاق موسوعة أسرى فلسطين ولبنان والجولان في مؤتمر إعلامي في نقابة الصحافة اللبنانية بتاريخ 20/4/2022 الساعة الحادية عشر صباحاً.

4- معرض صور امام مقر الامم المتحدة في جنيف تنظمه منظمة الدفاع عن ضحايا العنف بالتعاون مع مركز الخيام بتاريخ 24/4/2022 وذلك بالتلازم مع نقاش البند السابع حول فلسطين في مجلس حقوق الانسان وإلقاء كلمات شفهية عن الانتهاكات الإسرائيلية.

5- اعداد مذكرة شاملة عن اوضاع المعتقلين ومطالب الحركة الاسيرة وإرسالها الى المؤسسات الدولية.

وختم صفا بأن "المعتقلين لهم الاولوية وحريتهم هي العنوان الاول والشعار الاساسي للشبكة العالمية وليكن 17 نيسان و22 نيسان اسبوع اعتصامات واضرابات في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة و مخيمات الشتات والبلدان العربية والاجنبية إسنادا لانتفاضة السجون التي قد تتطور الى انتفاضة شاملة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي وقطعان مستوطنيه".

المصدر:يونيوز