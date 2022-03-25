توقيع مذكرة تفاهم في مجال صناعة الطيران بين المغرب والكيان الإسرائيلي

وقعت الحكومة المغربية مع الحكومة الصهيونية مذكرة تفاهم في قطاع صناعة الطيران، وقعها عن الجانب المغربي وزارة الصناعة، وعن الحانب الإسرائيلي رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الفضائية وزير الحرب السابق عمير بيرتز.

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إن هذه الإتفاقية هي استراتيجية بالنسبة لبلاده ولكيان العدو، وهي تفتح سبل تعاون صناعي مربح للطرفين في مجال صناعة الطيران.

وأضاف أن هذه الشراكة تستفيد في آن واحد، من الخبرة الواسعة التي راكمتها شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية في قطاع الطيران ومن القدرات التكنولوجية لمنصة الطيران المغربية ومكانتها كوسيط تنموي لتطوير الاستثمار في تخصصات صناعية متقدمة وخدمات الطيران.

من جانبه، قال وزير حرب العدو السابق عمير بيرتز إن "بروتوكول الاتفاق يشكل خطوة إضافية على درب تأسيس شراكة جديدة بين شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية وصناعات الطيران والفضاء بالمغرب، وقال أيضاً "اليوم، تغمرني السعادة لأن بلدي إسرائيل يقترب من البلد الذي ولدت فيه، وهو المغرب. وإني لأفخر بكون البلدين اللذين يشكلان هويتي يتقدمان معا بخطى حثيثة نحو مستقبل أفضل.

وشغل بيرتز منصب وزير حرب العدو، وخلال ولايته، شن جيش الإحتلال حربين، في حزيران 2006 على قطاع غزة، وفي تموز 2006 على لبنان.

المصدر:يونيوز