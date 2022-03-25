النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

الجبهة الشعبية: عملية بئر السبع هي رد على محاولات تشويه النضال الفلسطيني

رمز الخبر: ۶۴۸۸۰
تأريخ النشر: 24 March 2022

أكّد القيادي فى الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، أنّ ما جرى مؤخرًا على الأراضي الفلسطينية هو جزء من التحولات الاستراتيجية التي تحصل بعد معركة سيف القدس والتي أعادت القضية الفلسطينية إلى أصولها، معتبرًا أنّ "الشعب الفلسطيني هو شعب واحد".

وفي مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار، أشار سويرجو إلى أنّ "الشعب الفلسطيني هو صاحب قضية واحدة وعدو مشترك"، وعلّق على عملية الطعن التي حدثت مؤخّرًا على الأراضي الفلسطينية بالقول "هذه العملية جاءت ردًا على كل محاولات تشويه النضال الوطني الفلسطيني وتقسيم الفلسطينيين إلى محاور، هذه المحاولات كلها فشلت بهذه العملية التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بل هي ستكون مدخلًا جديدًا للفلسطينيين لإعادة توحيد نفسهم تحت شعار أن مقاومة الإحتلال هي الطريق الأقصر نحو حل مشاكل كل الفلسطينيين وأن التفاوض مع العدو والولايات المتحدة لسنوات طويلة دامت أكثر من 25 عامًا لم تجدِ نفعًا".

وقال القيادي في الجبهة الشعبية: "المواجهة المستمرة في كل المناطق، وجعل الإحتلال احتلال مكلفًا وكي الوعي الصهيوني بحيث أن يشعر الإسرائيلي بين قوصين بأن وجوده على هذه الأرض هو أقل أمنًا من وجوده في أوكرانيا وفرنسا واسبانيا أو في الولايات المتحدة".

وأضاف "يجب على أوكرانيا أن تشعر بأن صواريخ روسيا ستكون أرحم عليها من سكاكين الفلسطينيين".

وتابع سويرجو "لسنا هواة قتال ومعارك وموت نحن طلاب حرية ونبحث عن استقلال شعبنا الفلسطيني وعن كرامتنا وحقنا في تقرير المصير".

وأردف بالقول "لذلك سنقاتل حتى النهاية ولا يمكن أن نستسلم وإن استسلم بعض الفلسطينيين فهذا لا يعني شيء، لأن الشعب الفلسطيني شعب ولّاد وهو شعب عنيد ولن يتراجع وما جرى في بئر السبع هو مقدمة لحالات سوف تتكرر وستصبح هاجس أمنيًا للإحتلال بحيث أن تضع علامات استفهام حول وجودية هذه الدولة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زعماء مجموعة الـ 7 يحذرون روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية
المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة تراوح مكانها لصالح تصاعد الاجراءات العقابية ضد روسيا
تساقط نادر للثلوج في المملكة الاردنية بهذه الفترة من العام
وزير الدفاع: دول التحالف لن تكون بمنأى عن اليد الطولى للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير
حركة الشعب تفتتح مؤتمرها الثاني وتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي
البنك الدولي يقول إنه مستعد لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب
100 ألف جندي أمريكي في أوروبا حاليا لحماية دول حلف شمال الأطلسي
الاسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم
ماكرون يعلن العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويتوعد بتعزيز القوات الفرنسية في دول البلطيق
محافظتا إب وريمة تحييان اليوم الوطني للصمود وسط حضور شعبي ورسمي
آلاف العوائل في غزة تواجه الفقر بعد توقف السلطة عن دعمها
جونسون: لا أحد في حلف الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا
ائتلاف حقوقي يقول إن منسوب التضييق على حرية التعبير ارتفع في البلاد
رئيس مركز الخيام: المعتقلون هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين
الملك عبدالله يبحث مع عدد من رؤساء الدول التنسيق في مكافحة الإرهاب
تطور مفهوم الردع اليمني
انفوغراف: التأثير الإقليمي للحرب على اليمن
طهران ما زالت مستعدة للمضي قدماً في استحداث معملين للكهرباء في لبنان
إغلاق باب المندب زلــزال اســتراتــيــجـي دولــي
مدبولي يطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب ونؤكد استمرار الحوارات البناءة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
زيلينسكي يعرض على باريس أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم
وزير الخارجية الصيني يصل إلى كابول في أول زيارة له لبحث عدد من القضايا وعقد الاجتماعات
مجلس النواب ينظم معرضاً للصور بمناسبة الذكرى الـ31 للانتفاضة الشعبانية