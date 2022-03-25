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النائب سكرية: الغرب مصر على حدوث تغيير سياسي معادٍ للمقاومة في لبنان

رمز الخبر: ۶۴۸۷۹
تأريخ النشر: 24 March 2022

أكد عضو اللقاء التشاوري النيابي النائب الوليد سكرية أن الجميع مصر على حصول الإنتخابات النيابية اللبنانية ولكن الغرب مصر على حدوث تغيير سياسي في لبنان عبر الوصول لبرلمان ورئيس جمهورية معادٍ للمقاومة وذلك لتشريع المطالب الرامية بتسليم سلاح المقاومة".

وفي مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز للاخبار، لفت النائب سكرية إلى "أن المشروع الأميركي واضحة معالمه وكانت معروفة عبر أدواته على الأرض والتي تجسدت في المنظمات التي قامت بالتحركات ومنها الجمعيات الأهلية، ولكن العائق أمام تنفيذ مخططاتهم كان التفكك في القوى المعادية للمقاومة وخصوصاً عزوف تيار المستقبل عن الإنتخابات النيابية والذي كان يشكل لهم قاعدة إنتخابية كبيرة".

وأوضح عضو اللقاء التشاوري النيابي "أن الإدارة الأميركية ممكن أن تتدخل لعرقلة الإنتخابات النيابية في حال وجدت أن البرلمان المنتخب لأربع سنوات سيكون قريبا من المقاومة كذلك الرئيس المنتخب، عندها سيكون التمديد لسنة أفضل لها من وجهة النظر الغربية".

وختم عضو اللقاء التشاوري النيابي النائب الوليد سكرية مشددا على أهمية إجراء الإنتخابات، قائلا، "كلنا ثقة بقوة محور المقاومة وإنتصاره".

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