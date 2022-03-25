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سعيّد يبحث مع وزير النقل واقع القطاع في البلاد وسبل تطويره

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير النقل ربيع المجيدي. وتناول اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بواقع النقل في تونس سواء البرّي أو البحري أو الجوي.
رمز الخبر: ۶۴۸۷۷
تأريخ النشر: 24 March 2022

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير النقل ربيع المجيدي.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بواقع النقل في تونس سواء البرّي أو البحري أو الجوي.

كما تم النقاش حول المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وخاصة مشروع القطار السريع الذي يربط شمال تونس بجنوبها وما سيكون لهذا المشروع من أثر إيجابي لا في مستوى تنقل الأشخاص فحسب ولكن في المستوى الاقتصادي وسائر المستويات الأخرى لأن النقل هو شريان الاقتصاد.

كما تم التطرق إلى عدد من الصعوبات الناتجة عن سوء التصرّف وإهدار المال والاعتداء عليه، وهي صعوبات أكثرها مفتعل.

وشدّد سعيّد على ضرورة تطبيق القانون على كل من يقتضي القانون تتبعه لأن المؤسسات والمنشآت العمومية ملك للشعب التونسي ولا مجال لتركها لمن يريدون تدميرها أو العبث بها.

المصدر:يونيوز

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