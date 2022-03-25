ستولتنبرغ: الناتو عازم على مواصلة تحميل روسيا أعباء الحرب التي تشنها أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن الحلف عقد جلسته الطارئة في توقيت حساس جدا من الناحية الأمنية.

ستولتنبرغ وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الطارئة لرؤساء حكومات ودول الناتو، اليوم الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد أن "دول الحلف تدين الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا، وتجدد دعم وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الناتو عازم على مواصلة تحميل روسيا أعباء الحرب الظالمة التي تشنها"، معربا عن "تقديره لجيش أوكرانيا وشعبها في دفاعهما عن الحرية والحقوق".

وأوضح أنهم "سيناقشوا في القمة سبل تقديم الدعم لأوكرانيا، وتعزيز قدرات الناتو الدفاعية".

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر:يونيوز