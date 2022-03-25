تظاهرات في مدريد ومدن أخرى احتجاجاً على تعاطي الحكومة مع الأزمة الاوكرانية

خرجت في العديد من المدن الاسبانية تظاهرات منددة بطريقة تعاطي الحكومة الاسبانية مع الازمة التي خلفتها الحرب في اوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وخلقت التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في اوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا حالا من الارباك في عموم اوروبا، حيث دفع الارتفاع الكبير في اسعار الطاقة وفقدان السلع الاساسية من المتاجر وخسارة الوظائف، المواطنين في اسبانيا للخروج في تظاهرات احتجاجية.

وبعد اضراب سائقي الشاحنات واحتجاجات حاشدة من قبل المزارعين والصيادين وتوقف الانتاج الصناعي، ارتفع التضخم إلى مستويات القياسية، ما ساهم في تأجيج الغضب المتزايد من الحكومة الاسبانية مع ارتفاع اسعار الطاقة.

وتحت شعار كبح جماح الاسعار وحماية الوظائف ووقف تدهور الاوضاع المعيشية، عادت التظاهرات مجددا بدعوة من النقابات والاتحادات العمالية في قرابة الستين مدينة اسبانية.

وقال خوسيه ماريا الفاريز، الامين العام لاتحاد النقابات الاسبانية الكبرى إن "كل اوروبا تدعو الى تنظيم الاسعار. وتلك الاسعار التي تنظمها قوانين الاتحاد الاوروبي والتي لها لوائح غير عادلة بشكل واضح يجب تغييرها. ثانيا نريد ارسال رسالة الى الحكومة الاسبانية هذه الحكومة بحاجة الى ايجاد حل للمشاكل الخطيرة للازمة الاقتصادية الناتجة عن غزو اوكرانيا".

وتجتاح الاحتجاجات اسبانيا عشية قمة المجلس الاوروبي التي يرجح ان تركز على تدابير حماية المستهلكين من اسعر الطاقة القياسية التي تفاقمت مع بدء الازمة في اوكرانيا وتسعير العقوبات الاوروبية والاميركية في موسكو.

المصدر:يونيوز