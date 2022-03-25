زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات إضافية على روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، لإجبارها على وقف عمليتها العسكرية في بلاده.

زيلينسكي وفي اتصال مرئي خاطب به البرلمان السويدي، اليوم الخميس، أشار فيه إلى أن "القنابل التي تستخدم في سوريا، تستخدم ضدنا منذ شهر كامل، آلاف المنازل تدمرت، واضطر حوالي 10 ملايين شخص لمغادرة البلاد".

وأعرب زيلينسكي عن "ثقته بعودة اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد فور إيقاف العمليات العسكرية الروسية".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أنّ "السويد تعد أول دولة أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، وأنها فرضت عقوبات كبيرة على روسيا"، وقدم الشكر إليها.

من جانب آخر، قررت الحكومة السويدية إرسال 5 آلاف سلاح مضاد دبابات إضافي إلى أوكرانيا، من طراز "إيه تي 4".

يذكر أنه وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر:يونيوز