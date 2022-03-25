النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات إضافية على روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، لإجبارها على وقف عمليتها العسكرية في بلاده.
رمز الخبر: ۶۴۸۶۹
تأريخ النشر: 24 March 2022

زيلينسكي وفي اتصال مرئي خاطب به البرلمان السويدي، اليوم الخميس، أشار فيه إلى أن "القنابل التي تستخدم في سوريا، تستخدم ضدنا منذ شهر كامل، آلاف المنازل تدمرت، واضطر حوالي 10 ملايين شخص لمغادرة البلاد".

وأعرب زيلينسكي عن "ثقته بعودة اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد فور إيقاف العمليات العسكرية الروسية".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أنّ "السويد تعد أول دولة أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، وأنها فرضت عقوبات كبيرة على روسيا"، وقدم الشكر إليها.

من جانب آخر، قررت الحكومة السويدية إرسال 5 آلاف سلاح مضاد دبابات إضافي إلى أوكرانيا، من طراز "إيه تي 4".

يذكر أنه وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زعماء مجموعة الـ 7 يحذرون روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية
المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة تراوح مكانها لصالح تصاعد الاجراءات العقابية ضد روسيا
تساقط نادر للثلوج في المملكة الاردنية بهذه الفترة من العام
وزير الدفاع: دول التحالف لن تكون بمنأى عن اليد الطولى للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير
حركة الشعب تفتتح مؤتمرها الثاني وتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي
البنك الدولي يقول إنه مستعد لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب
100 ألف جندي أمريكي في أوروبا حاليا لحماية دول حلف شمال الأطلسي
الاسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم
ماكرون يعلن العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويتوعد بتعزيز القوات الفرنسية في دول البلطيق
محافظتا إب وريمة تحييان اليوم الوطني للصمود وسط حضور شعبي ورسمي
آلاف العوائل في غزة تواجه الفقر بعد توقف السلطة عن دعمها
جونسون: لا أحد في حلف الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا
ائتلاف حقوقي يقول إن منسوب التضييق على حرية التعبير ارتفع في البلاد
رئيس مركز الخيام: المعتقلون هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين
الملك عبدالله يبحث مع عدد من رؤساء الدول التنسيق في مكافحة الإرهاب
تطور مفهوم الردع اليمني
انفوغراف: التأثير الإقليمي للحرب على اليمن
طهران ما زالت مستعدة للمضي قدماً في استحداث معملين للكهرباء في لبنان
إغلاق باب المندب زلــزال اســتراتــيــجـي دولــي
مدبولي يطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب ونؤكد استمرار الحوارات البناءة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
زيلينسكي يعرض على باريس أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم
وزير الخارجية الصيني يصل إلى كابول في أول زيارة له لبحث عدد من القضايا وعقد الاجتماعات
مجلس النواب ينظم معرضاً للصور بمناسبة الذكرى الـ31 للانتفاضة الشعبانية