الصليب الأحمر يعتزم فتح مكتب بالقرب من الحدود الأوكرانية

أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، اليوم الخميس، "اعتزام الصليب الأحمر فتح مكتب بالقرب من الحدود الأوكرانية، لتحسين عمله في مناطق شرقي أوكرانيا التي تسيطر عليها موسكو".

ماورير وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالعاصمة الروسية موسكو، قال "إن المنظمة تقدمت بطلب للسلطات الروسية للحصول على إذن لفتح مكتب لها في مدينة روستوف جنوبي روسيا على الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف مخاطبًا لافروف: "أود أن أحصل على دعمكم في تعزيز الهيكل اللوجستي لنا في روسيا، لتحسين عملنا في إقليم دونباس، وأجزاء أخرى من أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية".

وتابع ماورير بالقول: "للقيام بذلك أرسلنا طلبًا لفتح مكتب في مدينة روستوف، ستكون هذه نقطة انطلاق جيدة".

وأشار إلى أنه جاء لموسكو "لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع المتنازع عليها وتحسين الخدمات اللوجستية للمنظمة".

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر:يونيوز