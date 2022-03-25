بيونغ يانغ تختبر نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

قال جيشا كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا طويل المدى قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الخميس، في أول تجربة إطلاق على ما يبدو منذ تردُّد أنباء عن انفجار صاروخ بالجو فوق بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق "مقذوف غير محدد" من كوريا الشمالية يعتقد أنه صاروخ بعيد المدى وربما يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات أطلق على مسار "مرتفع".

ولم تؤكد وزارة الدفاع في سيول بعد ما إذا كان الاختبار يتضمن صاروخا باليستيا عابرا للقارات، والذي لم يتم اختباره بمدى كامل منذ عام 2017.

من جانبها، أعلنت اليابان، الخميس، أن مقذوفاً كورياً شمالياً يُرجّح أنه صاروخ باليستي عابر للقارات سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، على بعد نحو 150 كلم إلى الغرب من سواحلها الشمالية، وفق مسؤولين حكوميين.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي "تحليلنا الراهن يؤشر إلى أن صاروخا باليستيا حلّق لمدة 71 دقيقة وسقط قرابة الساعة 15:44 (06:44 ت غ) في المياه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان، على بعد نحو 150 كلم شرق شبه جزيرة هوكايدو أوشيما".

وأضاف "نظرا إلى أن الصاروخ الباليستي حلّق هذه المرة على علو يفوق ستة آلاف متر، وهو أعلى بكثير من صاروخ هواسونغ-15 الباليستي العابر للقارات الذي تم إطلاقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، يعتقد أن صاروخ اليوم هو نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وأشار المسؤول الياباني إلى أن وزارته لم تتلقَ تقارير بشأن تعرّض سفن أو طائرات لأضرار، معتبرا أن الإطلاق يشكّل "تهديدا خطيرا" لأمن اليابان.

وأضاف أونيكي "بينما ينشغل العالم في التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، تمضي كوريا الشمالية قدما في عمليات الإطلاق التي تعمّق بشكل أحادي من الاستفزازات تجاه المجتمع الدولي، وهو أمر لا يغتفر على الإطلاق".

بدورها، دانت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل بيونغ يانغ مسؤولية خرق قرارات صادرة عن مجلس الأمن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، إن واشنطن "تدين بشدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاختبارها صاروخا بالستيا بعيد المدى"، معتبرة ذلك "خرقا فاضحا لقرارات عدة من مجلس الأمن الدولي، ويزيد من التوترات بلا داعٍ، ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".

وفي 16 مارس/ آذار، أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ انفجر بعد فترة وجيزة من إقلاعه في سماء بيونغ يانغ، حسب ما قال الجيش الكوري الجنوبي وسط تقارير تفيد بأن الشطر الشمالي المسلح نوويا يسعى لتجربة إطلاق أكبر صاروخ له حتى الآن.

وسيكون إطلاق اليوم الخميس هو التجربة الثالثة عشرة على الأقل التي تجريها كوريا الشمالية لصواريخ باليستية هذا العام، وهي وتيرة غير مسبوقة أثارت إدانات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

المصدر:يونيوز