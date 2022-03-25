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2061 شهيدا بينهم 390 طفلا و80 امرأة ضحايا استهداف الطرق والجسور خلال 10سنوات من الحرب

منذ بداية حرب التحالف السعودي على اليمن في شهر آذار/مارس 2015، نُفذت أكثر من خمسة آلاف غارة على شبكة الطرق والجسور وفق إحصائيات صندوق الطرق.
رمز الخبر: ۶۴۸۶۱
تأريخ النشر: 24 March 2022

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق الطرق والجسور نبيل سماعيل المؤيد بأن التحالف استهدف شبكات الطرق بأكثر من خمسة آلاف غارة، وهناك مئة جسر خرجت كليا عن الخدمة.

وفي سياق متصل في إحصائية ضحايا الطرقات والجسور الذين طالهم الاستهداف المباشر إما في المركبات الخاصة وإما في وسائل النقل المختلفة، قال رئيس منظمة عين الإنسانية أحمد أبو حمراء أنه أكثر من 272 جريمة بحق الضحايا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي الضحايا في القصف المباشر الفين و61 شهيدا بينهم 390 طفلا و80 امرأة، ومن الجرحى أكثر من 1900 جريح بينهم 278 طفلًا وأكثر من 193 امرأة.

وأضاف القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان علي الديلمي أكثر من 6753 وسيلة من وسائل النقل المختلفة تم استهدافها وإحراقها في الطرقات والجسور بالإضافة الى الحصار وقرصنة الوقود لتضييق الخناق على المواطنين وإذلالهم، ولم يكتف فقط باستهداف وسائل النقل المختلفة على أنواعها وتدمير الجسور وقطع الطرقات، إنما أمعن في استهداف المعدات التي وآليات العمل لإعاقة أية عملية إصلاح والبناء لتتضاعف أرقام الخسائر المباشرة وتمتد تأثيرات هذا الاستهداف الى قوت المواطن.

وأشار المؤيد أن التحالف استهدف المواطنين أثناء مزاولتهم أعمالهم حتى أنه عمد الى استهداف التحويلات في الطرقات التي كانت تستهدف لمنعهم من ممارسة أعمالهم وحصارهم فوق الحصار.

وأكد رئيس مجلس إدارة عبد الرحمن محمد الحضرمي أن التحالف سبب الكثير من إعاقة في الأعمال نتيجة الغارات المستمرة وفي توفير المواد الأساسية كالحديد، والمشتقات النفطية.

ونوه المؤيد الى تكلفة إعادة بناء الجسور والطرقات بحدود 3 مليارات و294 مليون دولارًا.

المصدر:قناة المسيرة 

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